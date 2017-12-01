Украинские представители СЦКК покинули оккупированную территорию Донбасса

Украинские военнослужащие, которые входят в состав Совместного центра контроля и координации на Донбассе, сегодня покинули территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщил пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, передает ВВС-Украина.

"В 10:30 колонна вышла из временно оккупированных территорий. Украинская сторона СЦКК прибыла в Соледар", - сообщил он. Указано, что из этих районов также выехали и российские офицеры СЦКК.

Отметим, что в Соледаре размещен штаб СЦКК, там находятся украинские и российские офицеры Совместного центра. "При этом украинская сторона продолжает выполнять задачи в СЦКК совместно с наблюдательной миссией ОБСЕ", - добавил пресс-офицер. При этом в Министерстве обороны Украины объясняют вывод офицеров с неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей тем, что там им не гарантирована безопасность.