Боевики ДНР совершили вооруженное ограбление жилья местного жителя

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" совершили вооруженное ограбление жилья местного жителя.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки. "В подразделениях противника растет количество нарушений воинской дисциплины и совершенных преступлений.

В частности, случаев самовольного оставления боевых позиций, мародерства и грабежей гражданского населения. Так, ночью 17 декабря боевики так называемого "1-го Армейского корпуса" совершили вооруженное нападение на жилье местного жителя с целью ограбления", - сообщил он