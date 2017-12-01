На пунктах пропуску в АТО застряли 570 авто

Во вторник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО ожидают 570 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 80/70; "Марьинка" - 50/100; "Новотроицкое" - 40/80; "Гнутове" - 80/70", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО в понедельник был несколько большим. В общем вчера в КПВВ было оформлено 37,8 тысячи человек, что на две тысячи больше, чем за прошлые сутки, и 4,9 тысячи транспортных средств.