Приватбанк предупреждает о сбоях в работе в ночь с 16 на 17 декабря

В ночь с субботы на воскресенье в ПриватБанке будут проводиться работы по оптимизации большого комплекса банковских систем.

Как сообщает пресс-служба банка, данные действия связаны с установкой современных обновлений, которые направлены на оптимизацию работы основных серверов банка, что позволит существенно увеличить скорость проведения операций.

Обращаем внимание, что в связи с комплексными работами в ночь с 16 по 17 декабря могут наблюдаться незначительные трудности в проведении некоторых банковских операций.

Данный период времени был выбран как наименее активный для использования банковских услуг, тем не менее, банк приносит извинения за возможные временные неудобства, с которыми клиенты могут столкнуться в этот период.