Данные СБУ о пропавших без вести на Донбассе расходятся с информацией Красного Креста

В результате вооруженного конфликта на Донбассе без вести пропавшими числятся 403 человека, большинство из них – гражданские лица. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает «Радио Свобода».

«С начала российской агрессии на востоке нашей страны, к сожалению, считаются пропавшими без вести 403 гражданина Украины, среди них - 123 военнослужащих, представители добровольческих батальонов, работники правоохранительных органов. Наша задача - сделать все возможное, использовать малейшую возможность и любой шанс для того, чтобы отыскать этих людей», – сказал Грицак.

В то же время по оценкам Международного комитета Красного Креста по состоянию на 22 августа 2017 года количество людей, пропавших без вести в связи с конфликтом на Донбассе, составляет от 1 до 1,5 тысячи.

Напомним, что участники гуманитарной полгруппы Трехсторонней контактной группы ведут переговоры о проведении обмена пленными до конца 2017 года. По информации СБУ, незаконные вооруженные формирования удерживают 168 человек.