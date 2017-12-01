Грицак назвал число пропавших без вести украинцев с начала агрессии РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал число пропавших без вести украинцев с начала российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, Грицак отметил, что с начала агрессии Российской Федерации пропавшими без вести считаются 403 гражданина Украины, в том числе 123 военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов и милиционеров.

"СБУ вместе с другими ведомствами делает все возможное, чтобы установить их судьбу. Верю, что они живыми вернутся к своим семьям", - подчеркнул глава СБУ. Напомним, ранее сообщалось о заявлении представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирины Геращенко, что Украина призывает РФ присоединиться к созданию механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе.

"Мы призываем РФ присоединиться к созданию трехстороннего механизма с участием РФ, МККК и Украины, для немедленного поиска на оккупированных территориях всех пропавших без вести и идентификации погибших", - заявила Геращенко.