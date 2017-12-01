Экс-мэр Торецка может оказаться в списке на обмен пленными

Cлавянский горрайонный суд Донецкой области 14 декабря выпустил из-под стражи бывшего городского голову Торецка (до переименования - Дзержинска) Владимира Слепцова.

Об этом сообщила координатор группы «Медийная инициатива за права человека» Ольга Решетилова в Facebook.

Ссылаясь на слова помощника судьи, она сообщила, что Слепцова готовят к обмену пленными.

Напомним, Слепцова арестовали 17 августа 2016 года. Тогда его арестовали на 60 суток. 29 августа депутаты городского совета на сессии приняли решение о выражении недоверия Слепцову, а также его первому заместителю Валентине Старущенко.

По данным прокуратуры, подозреваемый чиновник 15 апреля 2014 председательствовал на заседании сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке. Кроме мэра и депутатов, участие в сессии принимали представители «ДНР», которые призвали признать самостоятельность отдельных районов области и незаконно сняли и вынесли из сессионного зала флаг Украины.

В марте 2017 года суд поддержал ходатайство защиты Слепцова о закрытии судебного процесса, мотивируя это тем, что в ходе судебного следствия могут быть выявлены обстоятельства, содержащие государственную тайну.