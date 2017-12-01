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АМКУ оштрафовал Киевстар на 21 млн грн

Сегодня, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

Антимонопольный комитет Украины 14 декабря принял решение по делу против ответчика АО Киевстар о недобросовестной конкуренции. Наложен штраф в размере 21 307 597 грн. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

Речь идет о распространении информации об условиях тарификации, которая "вводит в заблуждение" (нарушение статьи 15-1 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции"), уточнил глава АМКУ.

"Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация "посекундная". По факту это утверждение ложное - стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора. Наложен штраф в размере 21307597 грн", - написал Тереньев на странице в Facebook.

Глава АМКУ напомним, что 18 сентября этого года аналогичное решение было принято в отношении ООО Лайфсел. Штраф составил 19 466 840 грн.


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