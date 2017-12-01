На Луганщине задержан скандальный экс-депутат Лесик

Лишенный депутатских полномочий по решению Харьковского горсовета Андрей Лесик был задержан в Луганской области сегодня утром, 15 декабря.

Об этом сообщает издание «Слово и Дело» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в настоящее время экс-депутата везут в Киевский райсуд для избрания меры пресечения.

Как известно, в мае 2017 года Харьковский городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата 7-го созыва Андрея Лесика, избранного по списку партии «Возрождение».

Впоследствии Андрей Лесик заявил, что его лишили полномочий за события 9 мая и георгиевскую ленту.