В России назначили дату выборов президента

В Российской Федерации назначили дату выборов президента страны в 2018 году.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта 2018 года. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании в РФ и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

Отмечается, что обязанность назначать выборы президента возложена на Совет Федерации Конституцией.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий президент РФ Владимир Путин примет участие в выборах в марте 2018 года как самовыдвиженец. "Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны, и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", - заявил действующий президент Российской Федерации.