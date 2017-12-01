В ОРДЛО за пропаганду будет отвечать российский «писатель»

Российское командование принимает экстренные меры для решения кадрового вопроса в подразделениях оккупационных войск в Донбассе. Для этого готовится "масштабная пропагандистская кампания", координатором которой назначен российский пропагандист Евгений Прилепин, известный под литературным псевдонимом "Захар", говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"В рамках кампании готовится серия репортажей, зарисовок и прочих публикаций и телесюжетов в подконтрольных оккупантам СМИ о "массовом добровольном желании жителей Донбасса служить в армии ДНР", пропаганда "военной службы" в рядах оккупантов с акцентом как на идеологическую составляющую ("защита молодых республик"), так и на "высокий уровень материального обеспечения", - сказано в сообщении ИС.

По данным группы военных экспертов, в реальности уровень в 40-45% некомплекта от штатной численности в целом ряде частей и подразделений оккупационных войск не только не сокращается, а имеет стойкую тенденцию к увеличению до 50-60%.

"В отдельных батальонах в месяц увольняется и дезертирует по 60-70 человек, тогда как вербуется лишь по 15-20", - сказано в сообщении.