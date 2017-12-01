Тымчук: Олигарх Алишер Усманов заинтересовался меткомбинатом в Алчевске

Российские олигархи заинтересовались возможностью установить контроль над крупными предприятиями на оккупированном Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным Тымчука, главарям ДНР не удается восстановить работу предприятий после "национализации". В то же время отдельные шахты договариваются с российскими контрагентами по поставкам угля грузовым автотранспортом.

"Также ряд российских олигархов заинтересовался возможностью получить контроль над крупными предприятиями в ОРДЛО при минимальных финансовых затратах", - отметил он. По его словам, российский олигарх Алишер Усманов проявляет интерес к установлению контроля над Алчевским металлургическим комбинатом, который перешел под управление компании "Внешторгсервис", связанной с бизнесменом Сергеем Курченко.