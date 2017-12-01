В Донецкой области приговорили боевика ЛНР из России к 15 годам лишения свободы

Артемовский городской суд Донецкой области вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Российской Федерации по ряду преступлений, связанных с конфликтом на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратура инкриминировала мужчине участие в террористической организации, незаконное обращение с оружием, осуществление теракта, повлекшего гибель людей, совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору, а также планирование, подготовку или развязывание агрессивной войны или военного конфликта.

По данным следствия, в декабре 2014 года россиянин примкнул к незаконным вооруженным формированиям «ЛНР» в городе Красный Луч Луганской области. В его обязанности входило обслуживание и функционирование военной техники механизированного батальона боевиков «Август».

В частности, установлено, что обвиняемый руководил танком Т-64-Б при обстреле позиций сил АТО вблизи села Санжаровка Донецкой области, что привело к ранениям и гибели украинских военных. Число пострадавших при указанном обстреле в прокуратуре не уточняют.

По словам заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука, в результате боевого столкновения техника боевиков была уничтожена украинскими военными, а руководитель танка задержан.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.