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Врубовка: "Два раза в одно место снаряд не попадает"

Вчера, 22:25 citynews.net.ua | Напечатать

Врубовка: "Два раза в одно место снаряд не попадает"

Второй раз подряд за неделю Врубовка Попаснянского района Луганской области, которая находится далеко от линии разграничения, попадает под обстрел из крупнокалиберной артиллерии. Первый раз - вечером 4 декабря, тогда были частично разрушены 5 жилых домов, второй раз - 12 декабря. Снаряды 152 мм разорвались в поле на окраине села. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

Врубовка: "Два раза в одно место снаряд не попадает"

"В половине одиннадцатого как начало летать! Свистит, горит! А мы с кумом во дворе были. Сразу забежали в хату, чтобы осколками не посекло. В подвал не прятались, а то еще привалит и заживо похоронит. Кто там нас будет искать? Ну вроде как по поселку не прилетело. Веселая ночка такая выдалась", - рассказал житель Врубовки Алексей.

Врубовка: "Два раза в одно место снаряд не попадает"

Врубовка: "Два раза в одно место снаряд не попадает"

Врубовка: "Два раза в одно место снаряд не попадает"

"Попадания были по лесу, в ту сторону. Хотя до поселка долетали осколки. В некоторых домах стекло где-то выпало, где-то штукатурка посыпалась. Но жертв, слава Богу, нет. Если на прошлой неделе у нас и газа не было, и света, и связи. То в  этот раз прошло все гораздо спокойней", - рассказала жительница поселка Валентина.

Врубовка: "Два раза в одно место снаряд не попадает"

"Я сидела вечером, смотрела телевизор. Приблизительно в 23.00 услышала сильные взрывы. Потом взрывы мы уже слышали в 3-4 часа утра. Я особо не испугалась, мы то в принципе, уже привыкли к такому. Просто удивительно, что уже второй раз такое. А так - мы уже даже не прячемся. Раньше, в 2015ом году даже прятались, страшно было. Сейчас уже смирились. Но правда, в школу сегодня пришли не все. Многие просто не спали всю ночь, переживали, чтобы не начали по домам бить", - рассказывает школьница Виктория.

Врубовка: "Два раза в одно место снаряд не попадает"

В поселке Врубовка проживает 120 детей. За время АТО большинство из них уже привыкли к периодическим обстрелам. А тем, кому сложно переживать соседство с войной, помогают представители международных миссий, которые часто приезжают в поселок и психологи.

"Дети многие спят, подавленные, тяжело ночь прошла. Но знаете, у нас на сегодня есть аниматоры, которые проходят различные тренинги, есть психолог, который работает с детками. И тем детям которым необходима помощь - им помогают. То есть мы справляемся. И мы оптимисты, конечно", - рассказала директор местной школы.

Врубовка находится довольно далеко, по военным меркам -15 километров, от линии фронта. Однако военные уверены, цель оккупантов - деморализовать местное население. С начала они били по жилому массиву, потом перешли на поля, где высажены зерновые. Таким образом, считают военные, сепаратисты хотят усилить недоверие к украинской армии


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