Боевики за день 8 раз обстреляли украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе снизилось количество обстрелов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что в зоне АТО зафиксировано снижение количества обстрелов, однако на некоторых участках линии соприкосновения боевики продолжали вести огонь из тяжелого вооружения. В частности, на Луганском направлении боевики из гранатометов различных типов стреляли по оборонным укреплениям в районе Луганского.

На Донецком направлении противник сосредоточил активность в пригороде Марьинки, где в течение дня вел огонь из минометов различных калибров и пехотного вооружения. Кроме того, из гранатометов обстреляли военных в Каменке и Водяном. Всего за день противник совершил 8 прицельных обстрелов позиций сил АТО.