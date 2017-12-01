В Луганской области полицейский избил водителя остановленного им авто

Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении полицейскому, который превысил свои полномочия, безосновательно применив спецсредства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2017 года с целью пресечения административного правонарушения инспектор одного из батальонов полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Луганской области при осуществлении патрулирования в Новоайдаре остановил автомобиль марки BMW, водитель которого управлял в нарушение Правил дорожного движения, будучи не пристегнут ремнями безопасности.

Во время разговора между полицейским и пассажирами автомобиля произошел словесный конфликт, в ходе которого полицейский безосновательно, в нарушение ст. 62 Закона «О полиции», применил специальное средство — резиновую дубинку, которым нанес множественные удары по голове и телу пассажира автомобиля.

Вследствие указанных противоправных действий потерпевшему причинены телесные повреждения и нанесен ущерб. После проведения комплекса следственных действий и экспертиз следователями прокуратуры Луганской области полицейскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 У К Украины.

В суд направлены ходатайства о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности. Досудебное следствие продолжается.