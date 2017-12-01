Гарбуз призвал руководство «Укрзализныци» вернуть поезд «Лисичанск-Киев»

Председатель ЛОГА — руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, заместителю Министра инфраструктуры Украины Юрию Лавренюку, ПАО «Укрзализныця» и народным депутатам от Луганщины с просьбой восстановить курсирование поезда № 134/135 Лисичанск - Киев или пересмотреть график движения поезда сообщением Лисичанск - Ужгород с прибытием в Киев в утренние часы и отправлением в направлении Лисичанска - вечером.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА в Фейсбуке.

"Напомним, что с 10 декабря отменен поезд № 134/135 Лисичанск - Киев с прибытием в Киев в утренние часы и отправлением - в вечернее время, который пользовался спросом среди всех слоев населения (внутренне перемещенных лиц, командированных служащих, студентов, предпринимателей и людей, нуждаются в медицинской консультации, административных услуг).

Скорый поезд сообщением Лисичанск - Ужгород (отправление из Лисичанска - 6.25, прибытие в Харьков - 11.55, Киев - 22.31, в обратном направлении: отправление из Киева - 11.46 (прибытие, 12.06 - отправление, - ред.), Харьков - 22.45, прибытие в Лисичанск - 4.15), который является альтернативой вышеуказанному имеет неудобное расписание движения и требует дополнительных затрат пассажиров на ночлег", - говорится в сообщении.