Гражданина Беларуси признали виновным в участии НВФ «ЛНР»

В Беларуси к двум годам колонии общего режима приговорили жителя Гомеля Виталия Котлобая, который ранее состоял в незаконных вооруженных формированиях самопровозглашенной "Луганской народной республики", передает портал "Правда Гомель".

Сообщается, что Котлобай в конце лета 2015 года выехал через приграничный пункт из России на Донбасс.

На оккупированной части Луганской области он вступил в "казачий полк", в котором он почти год участвовал в проведении военных учений, обучающих стрельб, выполнял хозяйственно-бытовые задачи. На суде Котлобай не отрицал, что состоял в подразделении боевиков, однако утверждал, что не принимал участие в боевых действиях.

Позже он вступил в одно из российских общественных объединений и находился в ЛНР с "гуманитарной миссией" до января 2017 года, после чего вернулся в Беларусь.

Суд признал его виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.