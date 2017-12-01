Нацгвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в ОРДЛО

Нацгвардия Украины должна быть готова взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана деоккупации.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время военного совета Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба МВД.

"Гвардия, как и другие правоохранительные органы, всегда будет вне политики. Ее задача охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность. Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации", - заявил Аваков. Он также добавил, что приоритетом для МВД остается развитие всех органов системы ведомства.

"Нашим приоритетом остается развитие Национальной гвардии - материально-техническое и профессиональное. Большое количество проектов направлено именно на это", - добавил он.