Путин заявил, что на Донбассе нет российской армии

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на территории оккупированного Донбасса нет российской армии.

Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции, сообщает "РИА Новости". "Армии РФ на территории Донбасса нет, но есть милицейские формирования, которые являются самодостаточными, чтобы отразить акции против региона", - заявил он.

Кроме того, Путин заявил, что украинские нацбатальоны "устроят резню на Донбассе, если им не будут противостоять милицейские формирования".