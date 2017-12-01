За украинскую песню мужчина получил 12 лет тюрьмы в «ЛНР»

Боевики «ЛНР» бросили мужчину за решетку на 12 лет за то, что он спел в баре украинскую песню.

Об этом факте упоминают международные эксперты в подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека «Докладе о ситуации с правами человека в Украине 16 августа – 15 ноября 2017 года».

В докладе говорится, что соответствующее решение так называемый «военный суд ЛНР» принял 31 октября 2017 года. До этого на протяжении двух недель за закрытыми дверями проходили «судебные разбирательства». В итоге мужчину за исполнение украинской песни обвинили… в государственной измене.

В ООН отметили, что этот «суд», как и другие подобные процессы, которые проводят представители бандформирований в ОРДЛО, проходил негласно. Представители СМИ и общественные активисты не могли присутствовать на рассмотрении дела. Более того, адвокат, которого назначило «МГБ ЛНР», ни разу не увиделся со своим подзащитным в следственном изоляторе и даже пропускал некоторые заседания.

В отчете говорится, что детали данного «судебного разбирательства» остаются неизвестными. Точно удалось установить лишь то, что мужчины арестовали за исполнение украинской песни в местном баре.