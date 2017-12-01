Роза на снегу, или Почему в Чехии живут лучше, чем в Украине

Холодным днем 16 января 1969 года в центре Праги на Вацлавской площади сжёг себя студент философского факультета Ян Палах.

Холодным утром 14 декабря 1998 года в Луганске, в сквере напротив здания областной администрации сжёг себя краснодонский шахтёр, отец троих детей Александр Михалевич.

Ян Палах в предсмертных муках сказал: «В истории бывают времена, когда действие должно быть совершено. Сейчас такое время настало. Через полгода, через год будет уже слишком поздно, поздно навсегда»… «Я хотел выказать несогласие с тем, что происходит тут, я хотел пробудить народ…»

Александр Михалевич, находясь в палатке бастующих шахтёров, написал: «Не могу больше терпеть и ждать каких-то обещаний, не верю и в выдачу задолженности 15 декабря. Поэтому и решился на этот поступок. Надоели издевательства со стороны руководства шахты и администрации. Это не выход в жизни, но, может, из-за моего поступка быстрее решаться дела. Сам трезвый и нахожусь в нормальном состоянии. Отвечаю за свои действия".

Ян Палах самоубийственным поступком выразил протест против оккупации страны советскими войсками, задушившими гусеницами своих танков в августе 1968 года «Пражскую весну». Попытку построить «социализм с человеческим лицом».

Самосожжение Александра Михалевича - протест против экономического насилия властей над шахтёрами в кучмовскую эпоху становления дикого капитализма. Шахтёры Краснодона тогда не получали зарплату, полностью или частично, 2,5 года! Они день и ночь стояли пикетом перед алминистрацией 153 дня. Их избивал ОМОН под командованием палача генерала Будникова, а областное руководство возглавлял Александр Ефремов. 17 декабря шахтёрам выплатили долги по зарплате.

Так накапливал свои миллиарды Ахметов. Это тоже был род оккупации страны – захват бандами варваров в кожаных куртках экономических активов страны. Потом они захватили и государство.

Одна из центральных улиц Праги носит имя Яна Палаха, а перед зданием Национального музея открыт мемориал в его честь.

В Луганске на месте гибели Александра Михалевича нет ничего. Неоднократные обращения правозащитников и шахтеров к администрации с предложением установить в сквере памятный знак не были удовлетворены. До войны каждый год в этот день приезжали шахтеры из Краснодона, и мы проводили скорбное поминальное собрание. На снегу появлялись цветы.

Что там сейчас? Что здесь сейчас?

Всё то же – беспамятство и нищета.

Нищета духа и тела.

Николай Козырев