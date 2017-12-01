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США призывают РФ предпринять немедленные шаги для разрешения гуманитарного кризиса на Донбассе

Сегодня, 10:46 citynews.net.ua | Напечатать

США назвали гуманитарную ситуацию на Донбассе худшей за три года.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщается на сайте Госдепа.

"Гуманитарная ситуация на востоке Украины является одной из самых худших за последние три года, и она ухудшается. Более 1 миллиона человек в регионе Донбасса не обеспечены продовольствием, а в прошлом году число жертв среди гражданского населения значительно возросло", - заявила она.

Кроме того, Нойерт отметила, что США призывают Российскую Федерацию предпринять немедленные шаги для разрешения гуманитарного кризиса путем вывода своих сил и согласия на надежную миротворческую миссию ООН. "Мы также призываем украинцев сделать больше для облегчения страданий и защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - добавила она.

Она также отметила, что США глубоко обеспокоены эскалацией насилия и ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины. 

"Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских гражданских районов и соблюдать соглашение о прекращении огня, которое содержится в минских соглашениях...Решение о прекращении насилия на востоке Украины и обеспечении более тесных отношений с США и международным сообществом прямо связано с Россией", - добавила она.


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