ООН: Внесудебные казни и умышленные убийства Донбассе не расследуются

Внесудебные казни и умышленные убийства гражданских в Донбассе не расследуются, а жертвы пыток, проживающих на территории, подконтрольной вооруженным группам, не сообщают о таких фактах через прямые угрозы.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2017 Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, - сообщает Центр информации о правах человека.

«Безнаказанность за серьезные нарушения и злоупотребления международным правом в зоне конфликта остается распространенной. Члены семей пострадавших и свидетелей, с которыми представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине проводили интервью, часто не дают согласия на публичное разглашение таких случаев из-за опасений относительно возмездия или преследования», - говорится в сообщении.

УВКПЧ продолжило документировать случаи содержания под стражей без надлежащей регистрации, когда перед переводом лица к официальному места содержания под стражей, его содержали в течение определенного срока в заключении без связи с внешним миром.

Было зафиксировано продолжение практики «административных арестов», во время которых лица содержатся под стражей без связи с внешним миром, и им запрещается контактировать с членами семьи и адвокатами. Кроме этого, УВКПЧ обращает внимание на то, что такая практика может равняться насильственному исчезновению.

«29 апреля 2017 «пограничники» на контрольно-пропускном пункте вооруженных групп задержали двух мужчин, которые ехали в Докучаевск. Они были доставлены в здание «управление по борьбе с организованной преступностью» («УБОП») в г. Донецке. Оба мужчины работали инспекторами Государственной фискальной службы на территории, контролируемой правительством. Они находились под стражей в здании «УБОП» в течение нескольких дней, а затем их перевели в изолятор временного содержания под стражей «милиции», где они содержались под «административным арестом» без связи с внешним миром. Членам их семей не было сообщено о «аресте», они узнали о местонахождении мужчин из других источников. Юристу, которого наняли семьи пострадавших, отказали в доступе к задержанным. Начиная с апреля, каждые 30 дней мужчин на короткий срок освобождали из-под стражи, давали возможность пообщаться с членами семьи, и немедленно после этого «УБОП» повторно «задерживало» мужчин по другим «обвинениями» и снова помещало их под «административный арест» на 30 дней», - говорится в сообщении.

Жертвы пыток, проживающих на территории, подконтрольной вооруженным группам, обычно не сообщают о таких фактах и ​​редко дают согласие на их обнародование вследствие опасений преследований за такие жалобы и прямые угрозы, им поступают, отмечают в организации. Если о таких фактах сообщается, это обычно происходит через длительное время после того, как эти факты имели место.