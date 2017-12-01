Боевики 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

В районе проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, погиб один украинский военный, еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facеbook.

Более чем в половине случаев силы АТО подавили огневую активность агрессора.

В штабе сообщают, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, однако в вечернее время интенсивность обстрелов несколько снизилась. На Луганском направлении с наступлением сумерек боевики из гранатометов обстреляли защитников Станицы Луганской и Луганского.

На Донецком направлении во второй половине суток по нашим позициям противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Также некоторые участки возле этого прифронтового города обстреливал вражеский снайпер. Кроме того, оккупанты из пехотного вооружения вели огонь по защитниках Каменки, Песков и шахты Бутовка. На Приазовье российские наемники обстреливали защитников Гранитного из стрелкового оружия.