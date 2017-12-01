Климкин анонсировал переговоры с генсеком ООН по миротворцам на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ближайшее время проведет переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем по вопросам введения миротворцев на Донбасс.

Об этом Климкин заявил на брифинге, передает "112 Украина".

"Завтра поеду в Нью-Йорк, там у меня будет встречу с генсеком ООН. Пока что Россия категорически отказывается идти на ту миссию, которая должна принести мир на Донбасс, что означает выход России, а международный компонент занимает место на Донбассе. Поэтому вопрос пока что не во времени, а в содержании", - сообщил Климкин.

Он также добавил, что у украинской стороны, США и ЕС есть дополнительные идеи по давлению на Россию.