Канада включила Украину в перечень стран, в которые разрешен экспорт оружия.

Об этом говорится в решении, опубликованном в официальном журнале правительства Канады Canada Gazette.

"Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию дополнен Украиной", - говорится в сообщении.

Согласно информации журнала правительства, нормативная поправка, к которой относится данное заявление, направлена ​​на то, чтобы добавить Украину в список стран, включенных в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию (Automatic Firearms Country Control List - AFCCL). Так, AFCCL определяет страны, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. Сейчас в него включены 39 стран, среди которых Россия, Саудовская Аравия Колумбия. Решение вступает в силу после опубликования.

После данного решения, представители канадской оборонной индустрии получили юридическое право подавать в Министерство иностранных дел запросы на экспорт специального оборудования в Украину. Заявки на получение таких разрешений на экспорт будут рассматриваться в каждом конкретном случае для обеспечения соответствия таких решений внешней политике Канады.