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В СБУ отказались комментировать сообщения СМИ о дате обмена пленными

Вчера, 16:19 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины не будет комментировать сообщения средств массовой информации о дате обмена пленными до тех пор, пока заложников не будут освобождены. Об этом в комментарии «Громадському радіо» сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Служба безопасности Украины сейчас не комментирует информацию, связанную с мерами, которые готовятся, о которых сейчас говорят средства массовой информации. Мы официально никогда не анонсировали обмены в связи с тем, что проводится очень серьезная работа и те люди, которые этим занимаются, даже когда выходят на само мероприятие, на один обмен, они рискуют своей жизнью. Для нас чрезвычайно важно, чтобы освобождение было проведено, чтобы мероприятие состоялось. Поэтому мы до увольнения официально не комментируем информацию», - сказал Тандит.

У спецпредставителя Украины в гуманитарной группе в рамках Трехсторонней контактной группы Виктора Медведчука не комментируют распространенную российским СМИ информацию.


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