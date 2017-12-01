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Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове

Вчера, 14:25 citynews.net.ua | Напечатать

Участница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

Об этом она заявила в ходе сегодняшнего слушания в суде, передает 112 Украина.

«Я признаю свою вину, я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое даст мне суд. Но, пожалуйста, простите меня. Любые вещества, которые у меня нашли, оказались в крови из-за обезболивающего, которое я принимала из-за своей проблемы. Простите меня, я готова понести наказание», - заявила Зайцева.

Отметим, что прокуроры в Киевском районном суде Харькова подали ходатайство, чтобы соучастницы смертельного ДТП Елене Зайцевой продлили арест еще на 60 дней.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь также опровергает информацию относительно употребления ее подзащитной наркотических средств.

«Эксперт-токсиколог, которая провела исследование и составила заключение, была допрошена следователем. Из протокола ее допроса видно, что основное действие кодеина, который обнаружен в моче, противокашлевое, фенобарбитала – успокаивающее. Данные вещества не могли попасть в организм Зайцевой Елены Олеговны из средств, изготовленных кустарным способом, то есть в домашних условиях», - отметила адвокат.

По ее словам, эксперт-токсиколог говорит, что если бы это было так, в организме обязательно были бы выявлены другие алкалоиды опия, а именно папаверин, тебаин, наркотин, морфин и подобные. Данных веществ в моче Зайцевой не обнаружено. Поэтому кодеин, фенобарбитал могли попасть только путем употребления лекарственного препарата.

«В связи с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, субарахноидальным кровоизлиянием в возрасте 10 лет, в 2007 году, Зайцева действительно страдает на частые приступы сильной головной боли. Несколько раз в год ежегодно она проходит обследование и лечение. Иногда, когда головная боль у нее невыносимая, она принимает «Пенталгин», который в своем составе содержит кодеин, фенобарбитал и анальгин, о чем Зайцева указывала с первого допроса 18 октября 2017 года. Но в день ДТП Зайцева не принимала данный препарат», - добавила Козырь.


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