Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития мира на Донбассе

Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

"Предлагаю утвердить Государственную целевую программу, которая была разработана на выполнение двух предыдущих распоряжений Кабинета министров. К нам в последнее время поступили три предложения от Мининфраструктуры, Минрегиона и Донецкой ВЦА, поэтому я прошу принять с доработкой с установленным регламентом сроком", - представил проект решения на заседании правительства министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Соответствующее решение было принято единогласно.

Концепция предусматривает повышение уровня жизни населения путем укрепления их способности, социальной устойчивости, а также поддержки экономической активности 5 регионов, где больше всего внутренне перемещенных лиц.