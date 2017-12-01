» » Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития мира на Донбассе

Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития мира на Донбассе

Вчера, 12:07 citynews.net.ua | Напечатать

Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития мира на ДонбассеКабинет министров Украины утвердил Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

"Предлагаю утвердить Государственную целевую программу, которая была разработана на выполнение двух предыдущих распоряжений Кабинета министров. К нам в последнее время поступили три предложения от Мининфраструктуры, Минрегиона и Донецкой ВЦА, поэтому я прошу принять с доработкой с установленным регламентом сроком", - представил проект решения на заседании правительства министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Соответствующее решение было принято единогласно.

Концепция предусматривает повышение уровня жизни населения путем укрепления их способности, социальной устойчивости, а также поддержки экономической активности 5 регионов, где больше всего внутренне перемещенных лиц.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

Климкин анонсировал переговоры с генсеком ООН по миротворцам на Донбассе

Вчера, 17:58

Канада включила Украину в перечень стран, в которые разрешен экспорт оружия

Вчера, 16:19

В СБУ отказались комментировать сообщения СМИ о дате обмена пленными

Вчера, 15:26

Дуда: Польша поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс

Вчера, 14:51

Гройсман пообещал повышение пенсий военным

Вчера, 14:25

Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове

Вчера, 14:19

Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове

Вчера, 12:09

«Укрзализныця» приостановила на время новогодних праздников возврат билетов через Интернет

Вчера, 12:07

Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития мира на Донбассе

Вчера, 12:05

Тигипко купил «Сбербанк» в Украине

Вчера, 11:02

Обмен пленными на Донбассе может состояться до 25 декабря

Вчера, 10:08

Мост в Станице ремонтировали частники из оккупированного Луганска

Новости Украины:

Вчера, 18:02

Турчинов обсудил со штабом НАТО расширение сотрудничества с Украиной

Вчера, 17:56

В Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских

Вчера, 16:08

Представитель «Правого сектора» подрался с журналистом Коцабой

Вчера, 15:37

В Винницкой области полиция изъяла оружие и наркотики в авто нарушителя ПДД

Вчера, 14:53

Кличко сообщил о старте нового проекта по изучению английского языка в Киеве

Вчера, 14:19

Президенты Украины и Польши начали встречу в Харькове

Вчера, 14:18

В Донецкой области стреляли в мэра одного из городов

Вчера, 12:04

В США приняли окончательное решение по предоставлению военной помощи Украине

Вчера, 11:48

США раскрыли подробности новых санкций против России

Вчера, 11:06

Украина направила в МУС новые данные о нарушениях в Крыму

Вчера, 10:40

ДНР планирует открыть новое "представительство" во Франции

Вчера, 10:39

В проекте бюджета Киева на новое метро выделят 5,8 млрд грн

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 