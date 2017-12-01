Боевики за день 11 раз обстреливали силы АТО

Боевики обстреляли силы антитеррористической операции в Водяном (Донецкая область) из гранатометов и артиллерии.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"На Донецком направлении больше всего обстрелов было на Приазовье.

Здесь захватчики вели огонь из 82-мм минометов недалеко от Широкино, а из пехотного вооружения обстреливали украинские опорные пункты вокруг Гнутово. Мощнейшее огневое влияние противник совершил по защитникам Водяного.

Сначала оккупанты в этом районе прицельно стреляли из гранатометов различных типов и вооружения БМП, а впоследствии усилили давление и выпустили более десяти снарядов из артиллерии калибра 122-мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на Луганском направлении зафиксированы две вооруженные провокации. Так, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Кримськогота Новозвановки.

Также боевики обстреливали позиции АТО возле шахты Бутовка, а также возле Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого. "В общем, с полуночи, российско-террористические войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае наши бойцы давали агрессору адекватный ответ", - говорится в сообщении.