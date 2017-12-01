Евродепутаты призвали власти Украины прекратить преследования антикоррупционеров

Три депутата Европарламента, которые занимаются вопросами Украины, заявили о «преследованиях» антикоррупционных институтов и активистов властью и выразили в связи с этим обеспокоенность. Об этом говорится в совместном заявлении евродепутатовв Ребекки Хармс, Дариуша Розати и Майкла Галера.

В частности, они считают, что Национальное антикоррупционное бюро подверглось «беспрецедентным нападениям». Также депутаты упомянули увольнение главы антикоррупционного комитета Рады Егора Соболева, сообщает LIGA.net.

«В этой связи мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в области борьбы с коррупцией, в частности беспрецедентными нападениями на антикоррупционные агентства (особенно НАБУ) и увольнением главы антикоррупционного комитета Рады», - сказано в заявлении.

Евродепутаты отметили, что крайне важно для продолжения реализации программы реформ обеспечить «автономию, пространство и ресурсы» для эффективной работы антикорруптционных органов.

«Антикоррупционным институтам и активистам, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, следует, напротив, дать автономию, пространство и ресурсы для эффективной работы и, наконец, освободить страну от чумы коррупции», - отметили в Европарламенте.

Также они заявили, что аналогичным образом и судебная система должна быть свободна от любого политического вмешательства, а всех судебные разбирательства должны проходить в соответствии с международными стандартами.