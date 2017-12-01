» » Евродепутаты призвали власти Украины прекратить преследования антикоррупционеров

Евродепутаты призвали власти Украины прекратить преследования антикоррупционеров

Сегодня, 18:02 citynews.net.ua | Напечатать

Три депутата Европарламента, которые занимаются вопросами Украины, заявили о «преследованиях» антикоррупционных институтов и активистов властью и выразили в связи с этим обеспокоенность. Об этом говорится в совместном заявлении евродепутатовв Ребекки Хармс, Дариуша Розати и Майкла Галера.

В частности, они считают, что Национальное антикоррупционное бюро подверглось «беспрецедентным нападениям». Также депутаты упомянули увольнение главы антикоррупционного комитета Рады Егора Соболева, сообщает LIGA.net.

«В этой связи мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в области борьбы с коррупцией, в частности беспрецедентными нападениями на антикоррупционные агентства (особенно НАБУ) и увольнением главы антикоррупционного комитета Рады», - сказано в заявлении.

Евродепутаты отметили, что крайне важно для продолжения реализации программы реформ обеспечить «автономию, пространство и ресурсы» для эффективной работы антикорруптционных органов.

«Антикоррупционным институтам и активистам, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, следует, напротив, дать автономию, пространство и ресурсы для эффективной работы и, наконец, освободить страну от чумы коррупции», - отметили в Европарламенте.

Также они заявили, что аналогичным образом и судебная система должна быть свободна от любого политического вмешательства, а всех судебные разбирательства должны проходить в соответствии с международными стандартами.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:20

Боевики за день 11 раз обстреливали силы АТО

Сегодня, 18:02

Евродепутаты призвали власти Украины прекратить преследования антикоррупционеров

Сегодня, 17:49

Боевики ДНР/ЛНР отказали миссии ООН в доступе к пленным

Сегодня, 17:37

Вернидуб еще не определился со своим будущим в "Заре"

Сегодня, 16:59

Американский генерал: Миротворцы на Донбассе должны получить право пересекать границу РФ

Сегодня, 16:50

Пенсионный фонд гарантирует выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий

Сегодня, 15:54

В Украине 70% призывников не явились в военкоматы

Сегодня, 15:19

Суд приговорил экс-боевика "бригады Восток" к 11 годам тюрьмы

Сегодня, 14:59

Лесники рассказали, сколько стоят елки в этом году

Сегодня, 14:14

В ООН призвали учесть в законопроекте по Донбассу защиту прав человека

Сегодня, 13:32

С начала конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысяч человек

Сегодня, 13:09

Силы АТО за сутки не понесли потерь

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Порошенко подписал указы о местных общих судах

Сегодня, 17:51

ГПУ вызвала на допрос экс-министра энергетики Ставицкого

Сегодня, 17:47

В Украине подорожал проезд в такси

Сегодня, 16:49

Порошенко подписал закон о назначении членов НКРЭКУ до их избрания по конкурсу

Сегодня, 15:54

В Украине 70% призывников не явились в военкоматы

Сегодня, 15:53

Нацсовет зафиксировал 17 нарушений квот украиноязычных песен на радио в 2017

Сегодня, 15:48

Из-за проблем с паспортом документы кандидата на пост главы Таировской ОТГ рассмотрят повторно

Сегодня, 15:20

Трагедия МН17: продлено соглашение с Нидерландами о расследовании

Сегодня, 14:57

В КИУ назвали партии, у которых нет юридически оформленных местных ячеек

Сегодня, 14:13

На Харьковщине в санатории отравились 22 беременные женщины

Сегодня, 13:25

В Киеве выгорел и обрушился четырехэтажный дом

Сегодня, 12:57

В Черниговской области строят объект замедления трафика на дороге

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 