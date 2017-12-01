Боевики ДНР/ЛНР отказали миссии ООН в доступе к пленным

Террористы на оккупированной территории Донбасса не допустили наблюдателей ООН к лицам, которые незаконно удерживаются под стражей.

Об этом говорится в 20-м докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине.

"Как в "Донецкой народной республике", так и в "Луганской народной республике" Управлению верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) было отказано в доступе к лицам, которые содержались под стражей", - говорится в документе.

Отмечается, что подобный отказ вызывает у сотрудников ООН опасения относительно практики нарушения прав человека, которые применяются по отношению к заключенным.