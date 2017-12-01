Американский генерал: Миротворцы на Донбассе должны получить право пересекать границу РФ

Если миротворцы будут введены на Донбасс, то они должны получить право пересекать границу России и Украины в части Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал в интервью телеканалу "112 Украина" генерал армии США в отставке, экс-командующий силами НАТО в Косово Уэсли Кларк.

По его мнению, миротворцам должны быть полностью развязаны руки для работы в Украине.

"Я не выступаю за эту миротворческую миссию, если не заработает глава 7 миротворческой миссии, которая дает силам ООН право делать все, что нужно. И способность доехать туда, куда им нужно, в частности право пересекать границу с Россией на некоторое расстояние", – сказал Кларк.