Пенсионный фонд гарантирует выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий

Выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на неподконтрольных территориях, будут обязательно выполняться.

Об этом 12 декабря поведал на брифинге замглавы правления Пенсионного фонда Украины Машкин.

Согласно его словам – выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий будут выполняться обязательно - подчеркнул он.

Так Машкин прокомментировал требование Евросоюза про необходимость возобновления пенсионных выплат социальной помощи гражданам на неподконтрольных территориях.

При этом он обратил внимание на необходимость понимать схему, по которой будут осуществляться эти выплаты