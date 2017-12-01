Лесники рассказали, сколько стоят елки в этом году

Предпраздничная елочная кампания будет проведена с 15 декабря в Луганской области.

Об этом сообщил начальник отдела Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Запара, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В этом году на продажу будет выставлено 32 тысячи елок. Ценовая политика на хвойные деревья не сильно отличается от прошлого года. Так, средняя цена составит 60-80 гривен за один метр.

Розничная торговля елок будет организована на торговых точках, площадках, ярмарках и рынках районных центров и других населенных пунктов области. Кроме этого, можно приобрести елку прямо в государственных лесхозах.