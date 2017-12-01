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В зоне АТО боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку

Вчера, 18:40 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня жителей мирного населенного пункта.

Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"11 декабря 2017 в полдень, подвергая опасности гражданское население, российско-терорестични войска коварно обстреляли же Авдеевку. Из реактивнивних систем залпового огня "Град" по этому прифронтовом городу выпустили три реактивных снаряда", - говорится в сообщении.

Также штаб сообщает, что люди не пострадали, однако повреждено контантную линию железнодорожного пути и высоковольтную линию электропередач на участке Ясиноватая - Авдеевский коксохимический завод. В целом, по данным штаба, от полуночи, российские наемники совершили 9 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В четырех случаях украинские военные давали агрессору ответ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.


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