Боевики показали последствия обстрела ОРЛО (фото)

Группировка «ЛНР» опубликовала фото последствий обстрела села Красный Лиман Славяносербского района. Снимки обнародовал ресурс подконтрольный «ЛНР» ресурс ЛИЦ.

Сообщается, что последствия обстрела были зафиксированы представителями Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

В «ЛНР» в обстреле обвинили украинских военных. Утверждается, что в ночь на 11 декабря село было обстреляно из минометов калибра 120 мм, пострадало частное домостроение.