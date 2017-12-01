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ЛЭО рассказало об отключении Попаснянского водоканала

Вчера, 16:29 citynews.net.ua | Напечатать

Обесточивание за долги Попаснянского водоканала запланировано Луганским энергетическим объединением на завтра, 12 декабря, передает пресс-служба энергокомпании.

Долг за электроэнергию по состоянию на 1 декабря составляет более 162 миллионов гривен и сформировался, как утверждают в ЛЭО, за счет долгов "ЛНР", так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию. При этом в ноябре водоканал употребил электроэнергии почти на 9 миллионов гривен, а оплатил - только три.

Планируется, что электроснабжение будет ограничено тем мощностям водоканала, которые качают воду на неконтролируемые Кадиевку, Алчевск, Превомайск. Кроме того, ЛЭО будет вынуждено ограничить электроснабжение объектам водоканала, обеспечивающих водой города Попасная, Золотое, Горское.

"К сожалению, Луганское энергетическое объединение не имеет другого выхода. Сегодня "ушло" последнее письмо к Президенту Украины с просьбами о помощи. Но после всего - надежды уже нет. Луганское энергетическое объединение находится в таком ужасном состоянии, наши люди страдают, но никто не хочет помочь. Хотя, если бы Попаснянский водоканал полностью отдал деньги за то, что потребил - это позволило бы нашему предприятию выйти из кризиса. Возможно, временно, но все же ... Итак, мы предупредили. Мы больше не будем никого кредитовать - ценой собственного благополучия, ценой собственных рабочих. Каждый, кто хочет электроэнергию – должен нее платить. По бесплатному "свету" - пожалуйста, к Президенту. Туда, куда мы обращаемся - безрезультатно, годами. Мы предупредили", - говорится в заявлении ЛЭО.


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