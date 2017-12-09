Министр: движение российских поездов в обход Украины снижает риск терактов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что движение российских поездов в обход Украины снижает риск терактов. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Никаких последствий нет. Наоборот, снижается риск любых террористических актов», – отметил он.

Также Омелян сообщил о том, что Украина, со своей стороны, изучает вопросы прекращения пассажирских железнодорожных перевозок с Россией.

«Я думаю, что в этом году мы поставим точку в этой дискуссии и еще раз пересмотрим целесообразность сохранения железнодорожного сообщения с РФ, и я считаю, что туда поезда не должны идти», – сказал он.

Отметим, что сегодня компания «Российские железные дороги» перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово в обход Украины.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов.