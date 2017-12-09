В НБУ подсчитали убытки от блокады Донбасса

Национальный банк оценивает потери экономики Украины вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в 1,8 млрд долл. в 2017 и 0,5 млрд долл. в 2018 году.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий во время встречи с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, в первом полугодии Нацбанк ожидал значительное замедление ВВП вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями.

«В то же время благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, который в целом измеряются на уровне $ 1,8 млрд в 2017 году и $ 0,5 млрд в 2018», - сказал Чурий.