Электроснабжение Травневого полностью восстановлено

Электроснабжение Травневого было восстановлено вчера Электроснабжение Травневого (Донецкая область) полностью восстановлено.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба антитеррористической операции в Facebook.

"10 декабря специалисты ГСЧС Украины, личный состав подразделения Вооруженных сил Украины в четкой координации усилий офицеров группы Гражданско-военное сотрудничество - CIMIC Вооруженных сил Украины, органов местного самоуправления и технического и материального содействия работников ДТЭК Донецкоблэнерго подключили третью и последнюю улицу населенного пункта Травневое к электроснабжению", - говорится в сообщении