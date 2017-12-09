Фантомовцы Луганщины предотвратили незаконную добычу угля

В выходные сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области совместно с патрульной полицией недалеко от Лисичанского желатинового завода установили факт незаконной добычи угля карьерным способом с помощью тяжелой техники.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

На месте незаконной добычи находились 4 самосвала, 2 погрузчика, их водители и охранник. По их объяснениями, грузовые автомобили приехали на загрузку угля. Отвезти его они должны были в пункт разгрузки, который находится на железнодорожной станции Лоскутовка Попаснянского района Луганской области. Но в связи с прибытием на место незаконной добычи сотрудников фискальной службы и патрульной полиции процесс добычи угля остановился.

Для дальнейшего документирования установленного факта фантомовцы вызвали следственно-оперативную группу Попаснянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Луганской области. Материалы, оборудование, грузовые автомобили и задержанные граждане, которые находились на месте незаконного карьера, переданы следственно-оперативной группе.