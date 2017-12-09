Работа пункта пропуска «Станица Луганская» возобновлена после ремонта моста

Сегодня контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на линии разграничения в Луганской области возобновил работу. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

«Напоминаем, с сегодняшнего дня КПВВ "Станица Луганская" восстановил свою работу и работает в штатном режиме», – отмечают в пограничном ведомстве.

Вчера представители «ЛНР» сообщили об окончании ремонта моста. «Взятые на себя обязательства в рамках ремонтных работ моста, по которому люди пересекают линию соприкосновения, с нашей стороны выполнены», – сказала представитель «ЛНР» Ольга Кобцева, передает ЛИЦ.