В Киеве задержан Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов в Киеве, сообщил в своем аккаунте в "Фейсбуке" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

О том же ранее сообщил, также в "Фейсбуке", соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Согласно постановлению о розыске сотрудники Нацполиции выявили местопребывание М. Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращение в суд об избрании меры пресечения", - написал Луценко.

Согласно украинскому законодательству, меру пресечения должны избрать в течение трех суток.

В официальном аккаунте Саакашвили появился призыв к его сторонникам собраться в Аскольдовом переулке, где размещается управление СБУ по городу Киеву.