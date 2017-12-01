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СЦКК: российские оккупанты обстреливают Травневое, пытаясь повредить генератор и отстроенную дорогу

Сегодня, 15:48 citynews.net.ua | Напечатать

СЦКК: российские оккупанты обстреливают Травневое, пытаясь повредить генератор и отстроенную дорогуНесмотря на объявленное «школьное» перемирие, продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения сторон из запрещенного минского договоренностями оружия.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"8 декабря 2017 НВФ ОРДО с новых позиций, оборудованных в районе населенного пункта Гольмовский, и населенного пункта Доломитное, нанесли массированный удар по Травневому. Боевики использовали автоматические гранатометы, вооружения БМП, стрелковое оружие, а также запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм. Цель обстрелов - повреждение электрогенератора, который осуществляет электроснабжение населенного пункта, так как боевиками повреждена высоковольтная промышленная линия электропередач", - говорится в сообщении.

"Циничные действия российско-террористических войск ставят под угрозу не только жизнь и здоровье гражданского населения, но и направлены на дестабилизацию обстановки в населенном пункте. Недавно отремонтированная украинской стороной дорога и запуск в населенный пункт рейсового автобуса, а также попытки восстановить электроснабжение помешают планам ОРДО. Боевики ОРДО создают всевозможные трудности, которые ведут к гуманитарной катастрофе в регионе", - добавили в СЦКК.


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