Евросоюз подписал соглашение с Украиной о поддержке Донбасса

Европейский союз подписали соглашение "Поддержка ЕС для востока Украины", которым предусмотрено финансирование для развития предприятий на Донбассе.

Соглашение было подписано в рамках визита делегации украинского правительства в Брюссель, передает "Урядовый портал".

"Соглашение создает правовые основания для реализации в Донецкой и Луганской областях - на подконтрольной правительству Украины территории - проектов стимулирования занятости и экономического роста путем оказания помощи для развития микро-, малых и средних предприятий, поощрения общественных инициатив, поддержки структурных изменений в сфере охраны здоровья , образования и инфраструктуры ", - говорится в сообщении.

"Поддержка ЕС для востока Украины" (kmu.gov.ua) Также в Брюсселе было подписано соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы, которая предоставляет финансовые возможности для участия украинских компаний в этой инициативе по вопросам экологии, инфраструктуры, энергоэффективности и управления. Программа направлена ​​на Черновицкую, Одесскую, Ивано-Франковске и Закарпатскую области.