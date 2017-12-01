Швейцария заявила о готовности помогать Украине в урегулировании на Донбассе

Швейцария готова помогать Украине и привлекаться к процессам мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Касис на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что швейцарская сторона подтвердила поддержку территориальной целостности Украины, готовность оказывать помощь и привлекаться к процессам мирного урегулирования ситуации на Донбассе, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Климкин пригласил Касиса посетить разграничения на Донбассе и убедиться в последствиях агрессии России.