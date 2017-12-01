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Россия не будет оспаривать заявление прокуратуры суда в Гааге о присутствии войск РФ на Донбассе

Сегодня, 15:34 citynews.net.ua | Напечатать

Россия не будет оспаривать заявление прокуратуры Международного уголовного суда в Гааге об участии войск РФ в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает агентство "Интерфакс".

По словам Пескова, Москва не признает юрисдикцию суда в Гааге и не намерена реагировать на обнародованный накануне доклад.

"Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому нам нечего оспаривать", - заявил он.


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