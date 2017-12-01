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ВСУ обвинили боевиков в обстреле запрещенной фосфорной миной

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

ВСУ обвинили боевиков в обстреле запрещенной фосфорной минойУкраинские военные обвинили боевиков в использовании фосфорного боеприпаса при обстреле позиций Вооруженных сил Украины у Новоселовки Донецкой области. Об этом сообщает «Военное телевидение Украины».

Во время одного из последних обстрелов одна из 18 мин, которые были выпущены по позициям сил АТО, оказалась фосфорной.

«Наши бойцы успели записать на телефоны запрещенное оружие. Из 18 мин, которые прилетели на нашу позицию, одна оказалась фосфорной. Даже спустя три дня она продолжала гореть. К счастью, террористы не попали в блиндаж и все остались живы-здоровы», - говорится в сюжете.

Утверждается, что по результатам проверки осколков специалисты установили, что боевики применили фосфорную мину. 

Согласно Протоколу III к Женевской Конвенции 2006 года о конкретных видах обычного оружия запрещено к применению против военных целей, расположенных «внутри или в окрестностях населенных областей» оружие, содержащее белый фосфор. Исключение составляют лишь дымовые фосфорные боеприпасы.

Начиненные белым фосфором боеприпасы после разрыва могут нанести тяжкие увечья для человека, в том числе и привести к смерти. Характерными симптомами воздействия белого фосфора на организм человека является обугливание кожи и костей, а при вдыхании вредного вещества – выжигание легких. После разрыва фосфорные боеприпасы могут разбрасывать вредоносные вещества на площадь до 200 квадратных метров и гореть несколько минут в зависимости от состава зажигательного вещества.


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